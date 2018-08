Nantes : Coulibaly récupéré au commissariat par le fils Kita

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

C'est Ouest-France qui l'annonce ce lundi, Kalifa Coulibaly, titulaire samedi soir contre Caen, avait plutôt mal préparé cette rencontre. Car le jeudi soir, l'attaquant du FC Nantes a été interpellé par la police pour des faits supposés de violence sur une femme avec un marteau. Ce sont des voisins, alertés par les hurlements, qui auraient appelé les forces de l'ordre, lesquelles ont embarqué Kalifa Coulibaly au commissariat.

Cependant, la jeune femme n'ayant pas voulu porter plainte, l'attaquant nantais a été remis en liberté vendredi dans la matinée, et c'est Franck Kita en personne qui serait venu le récupérer au commissariat. Toutefois, l'affaire pourrait ne pas être classée sans suite, car le Parquet de Nantes envisage de se saisir de ce dossier et de décider que Kalifa Coulibaly doit faire l'objet de poursuites. Et cela même si la victime n'a pas souhaité donner des suites à tout cela, car dans ce genre de dossier, il arrive très régulièrement qu'aucune plainte ne soit hélas déposée.