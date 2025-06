Nantes chipote, Luis Castro patiente encore

Dans : FCN.

Par Nathan Hanini

Après une saison jonchée de réussite du côté de l’USL Dunkerque, Luis Castro est en chemin pour rejoindre le FC Nantes. Seul souci, les deux clubs doivent toujours se mettre d’accord pour le transfert du coach.

Qui succèdera à Antoine Kombouaré ? Le mystère semble élucidé depuis plusieurs jours et Luis Castro devrait être le nouveau technicien des Canaries. Il y a quelques jours, la Voix du Nord a expliqué qu’un accord d’un million d’euros a été trouvé entre les deux clubs. Cette semaine, Ouest France précise qu’à ce jour, il n’existe pas d’accord entre les deux entités. Ce dimanche, l’ancien joueur et actuel directeur du football du club nordiste, Demba Ba l’affirme : « Il n’y a pas d’accord. » Après une saison historique en Ligue 2, l’USL Dunkerque va sûrement perdre son technicien. Les Nordistes se sont par ailleurs offerts une demi-finale de Coupe de France cette saison face au PSG. De son côté le FC Nantes a végété dans le bas de tableau de Ligue 1. Antoine Kombouaré n’a pas été conservé et le FC Nantes veut insuffler une nouvelle dynamique avec un entraineur prônant le jeu.

Castro veut rejoindre Nantes

A ce jour, aucun accord entre #FCNantes et Dunkerque pour Castro. Comme annoncé par @OuestFrance dès vendredi, accord trouvé entre le coach et le FCN. Castro ne veut rien d'autre que Nantes, Dunkerque a trouvé son successeur. Notre papier de vendredi...https://t.co/FQlDwRmYrM — David Phelippeau (@dphelippeau) June 1, 2025

De son côté, Luis Castro est d’accord pour rejoindre le FC Nantes. Le Portugais devrait devenir le troisième entraineur lusitanien sur le banc des Canaris. Le 31 mai dernier, le journal l’Equipe dévoilé que Dunkerque avait déjà trouvé le remplaçant de Castro. L’entraineur a rencontré les dirigeants nantais mardi dernier et semble avoir convaincu Waldemar Kita. Le seul hic se trouve entre les deux entités. Dunkerque veut une compensation financière pour son entraineur sous contrat jusqu’en 2027. Cependant, le lien entre Baptiste Drouet, le responsable du recrutement du FC Nantes et Demba Ba devrait faciliter les rapports.