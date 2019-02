Nantes-ASSE : L'hommage à Sala gâché par des sauvages

Dans : FC Nantes, Ligue 1, ASSE.

Mercredi dernier, le match Nantes-ASSE a atteint des sommets d'émotion et personne n'oubliera les larmes de Vahid Halilhodzic au moment de la 9e minute de la rencontre lorsqu'un hommage poignant a été rendu à Emiliano Sala. Les supporters des Canaris avaient réalisé de superbes tifos en mémoire de l'attaquant disparu depuis le 21 janvier, tandis que leurs homologues stéphanois avaient également participé à cet hommage, notamment lors du tour d'honneur d'après-match.

Mais on l'a appris ce week-end, tout n'a pas été aussi rose, car après la rencontre, un minibus transportant des fans de l'ASSE a été attaqué et caillassé par des Ultras nantais. Cet assaut a obligé les forces de l'ordre qui escortaient le convoi, à intervenir pour faire reculer les assaillants, et permettre aux véhicules stéphanois de repartir sereinement. Heureusement aucun blessé n'est à déplorer, malheureusement aucun de ceux qui ont attaqué le minibus n'a été interpellé. L'AS Saint-Etienne a confirmé ces incidents, mais n'a pas voulu en dire plus histoire de ne pas mettre de l'huile sur le feu.