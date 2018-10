Nantes : Argentin et meilleur que Messi, Sala en rigole !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

On fait dire ce que l’on veut aux statistiques, et c’est le cas concernant Emiliano Sala, l’attaquant argentin du FC Nantes, auteur de sept buts en 574 minutes de jeu, soit un but toutes les 82 minutes. C’est bien loin du but toutes les 55 minutes de Kylian Mbappé sous le maillot du PSG, mais c’est mieux qu’un de ses célèbres compatriotes. En effet, Lionel Messi en est aussi à sept buts, mais en 693 minutes, soit une réalisation toutes les 99 minutes. Une position qui fait évidemment sourire Emiliano Sala, lequel fait remarquer avec malice qu’il est désormais lui aussi un buteur argentin connu en Europe.

Et l’attaquant nantais de reconnaître que tout cela lui faisait plaisir, mais ne lui tourne pas la tête. « Ce que cela que représente le fait d'être plus efficace que Lionel Messi cette saison en Championnat ? (Rire.) C'est bien, ça me touche. C'est vrai que c'est particulier quand même (rire). Ce qui m'intéresse, c'est de continuer à progresser. J'avais vu le ratio de Mbappé avec un but toutes les 55 minutes. Je n'avais pas vu que j'étais devant Messi. Je pourrais dire que j'ai été un jour à égalité avec Messi. En plus, là, il est blessé (coude). Il va falloir bien bosser maintenant (rire) », a lancé, dans L’Equipe, Emiliano Sala, qui espère surtout que son efficacité retrouvée va permettre au FC Nantes de remonter vers le haut du classement, lui qui cet été a envisagé très sérieusement de quitter les Canaris au mercato.