Nantes ‍: Anthony Lopes, un capitaine sans brassard

Le FC Nantes se cherche encore un capitaine en ce début de saison. Et Si Anthony Lopes a tout du joueur capable de mener les Canaris, l'entraîneur nantais n'est pas très chaud.

Après une défaite inaugurale à la Beaujoire face au PSG, le FC Nantes version Luis Castro se déplacent dimanche à Stasbourg, où les Alsaciens sont souvent rudes à faire déjouer. Pour cette rencontre, l'entraîneur nantais a décidé de donner le brassard de capitaine à Kelvin Amian, l'expérimenté défenseur de 27 ans. Mais rien n'est totalement décidé pour l'ancien coach de Dunkerque, qui a également pensé à Francis Coquelin, mais ce dernier est forfait pour la rencontre à la Meinau. Nombreux sont ceux qui pensent également que le gardien de but des Canaris pourrait faire l'affaire, tant Anthony Lopes a de l'expérience en Ligue 1. Mais Luis Castro l'a redit dans les colonnes de Ouest-France, même s'il pense que le portier international portugais a les épaules très solides et ferait un excellent capitaine, il ne lui confiera pas ce rôle.

Anthony Lopes ne sera pas le capitaine de Nantes

Non pas que Luis Castro ait des doutes sur l'ancien portier emblématique de l'OL, mais il n'aime pas trop confier ce rôle à un gardien de but, et il commence légèrement s'agacer d'être questionné sur ce thème. « Cela fait peut-être cinq fois qu’on me pose une question sur le capitanat. On a besoin de joueurs avec du caractère et de l’expérience sur le terrain, et pas seulement le capitaine. Je n’aime pas que le gardien soit le capitaine, mais c’est sûr qu’Anthony Lopes est un joueur qui parle avec les autres, qui peut beaucoup les aider de par son expérience. Des joueurs vont progressivement prendre de la place. La personnalité, c’est ça. Nous avons déjà des joueurs comme ça », a précisé l'entraîneur du FC Nantes. Il faudra donc patienter encore un peu, une fois que Coquelin sera revenu, qui sera le capitaine nantais cette saison.