Nantes affole le mercato, Monaco s'en mêle

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

Les pépites du FC Nantes affolent le mercato. Après Nathan Zézé et Matthis Abline, c’est Louis Leroux qui fait l’objet de sérieuses convoitises, le jeune latéral gauche de 19 ans ayant tapé dans l’oeil de Monaco.

Malgré une saison décevante péniblement achevée à la 13e place de la Ligue 1 la saison dernière, le FC Nantes a de beaux jours devant lui. Son centre de formation lui permet de sortir d’excellents joueurs et ainsi de renflouer les caisses du club de manière régulière. Cet été encore, plusieurs joueurs -formés ou pas à Nantes- se retrouvent courtisés : Moses Simon, Matthis Abline ou encore Nathan Zézé par exemple. Pour l’ex-attaquant de Rennes, l’Olympique de Marseille est bouillant tandis qu’en ce qui concerne le défenseur de 19 ans, c’est Bournemouth qui se montre pressant pour finaliser le deal.

Un autre joueur a la cote sur le marché des transferts selon L’Equipe : Louis Leroux. Le jeune latéral gauche de 19 ans a découvert la Ligue 1 cette saison avec Antoine Kombouaré. 16 apparitions dans l’élite (2 buts, 1 passe décisive) ont suffit pour taper dans l’oeil d’un cador de notre championnat. Le quotidien national affirme que l’AS Monaco a flashé sur le polyvalent joueur d’1m84. Les dirigeants du club de la Principauté ont observé Louis Leroux tout au long de la saison et continuent d’ailleurs de le faire, le Nantais disputant actuellement le tournoi international U20 de Maurice-Revello avec les Bleuets.

Monaco apprécie beaucoup Louis Leroux

Très apprécié des dirigeants nantais et du nouvel entraîneur Luis Castro, Louis Leroux se sait donc convoité. Ce qui ne veut pas dire qu’il partira cet été, car Waldemar Kita ayant d’autres joueurs sous le coude pour boucler de jolies ventes, rien ne dit qu’il cédera aux avances de Monaco et des autres courtisans potentiels de son prometteur gaucher. Pour l’heure, aucun prix n’a d’ailleurs filtré concernant un potentiel transfert de Louis Leroux, et on ignore si l’ASM a dans l'intention de formuler rapidement une première offre.