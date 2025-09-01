Nantes a recruté un tueur pour 0 euro

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

Nantes a surpris tout le monde cet été en misant sur le vétéran Youssef El Arabi, de retour en France après avoir brillé à Caen de 2009 à 2011.

A la recherche d’un joueur offensif pour compenser un éventuel départ de Matthis Abline ou de Mostafa Mohamed, le FC Nantes a misé sur Youssef El Arabi lors de ce mercato estival. Les Canaris n’ont pas dépensé un euro pour recruter l’ancien international marocain de 38 ans, libre de tout contrat après son expérience à l’APOEL Nicosie. S’il n’a disputé que cinq minutes en Ligue 1 sur les trois premières journées de la saison, celui qui a porté les couleurs de Grenade ou encore de l’Olympiakos rendra de fiers services au FC Nantes durant la saison. Luis Castro en est persuadé même si pour l’heure, l’ancien entraîneur de Dunkerque lui préfère Mostafa Mohamed, buteur contre l’AJ Auxerre samedi soir lors de la 3e journée de Ligue 1 à La Beaujoire.

Luis Castro a confiance en El Arabi

Une finition clinique, signée Mostafa Mohamed 🇪🇬 pic.twitter.com/cdH0KqXWIU — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) September 1, 2025

« Mostafa Moahmed répond complètement à mes attentes. C’est un poste où nous avons trois joueurs très forts mais très différents. À chacun de montrer à l’entraînement et en match qu’il mérite sa place » a d’abord lancé Luis Castro avant d’avoir un mot très positif à l’égard de Youssef El Arabi, en dépit du faible temps de jeu accordé pour l’instant au buteur marocain de 38 ans. « Dans la surface, Youssef est peut-être le meilleur joueur avec qui j’ai travaillé » a analysé l’entraîneur nantais, convaincu que le pari des Canaris avec Youssef El Arabi sera gagnant. L’attaquant marocain, fort d’une expérience colossale et d’une carrière riche en buts (294 au total en 601 matchs professionnels) saura certainement tirer son épingle du jeu à un moment de la saison. Et cela même si la concurrence est importante au FC Nantes en attaque cet été, ce dont ne se plaindront pas Luis Castro ni les supporters nantais.