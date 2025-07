Nantes a recruté Monsieur 12 points

Dans : FCN.

Par Nathan Hanini

Le FC Nantes poursuit son mercato et flaire les bons coups. Les Canaris ont recruté il y a quelques jours, le Marocain Youssef El Arabi. Un choix judicieux selon le champion du monde 1998, Christian Karembeu.

Arrivé librement du côté du FC Nantes en provenance de l’APOEL Nicosie à Chypre, Youssef El Arabi fait partie des trois premières recrues à poser ses valises dans la Loire-Atlantique. L’international marocain (47 sélections, 16 buts) a vadrouillé tout au long de sa carrière. Outre des débuts à Caen, le natif de la Normandie a joué en Arabie Saoudite, en Espagne, au Qatar et en Grèce notamment. À 38 ans, l’attaquant se lance un nouveau défi pour un retour en Ligue 1. Youssef El Arabi a signé un contrat d’une année avec les Canaris plus une saison supplémentaire en option. Outre un rôle de buteur, le Marocain pourra également entourer la jeunesse nantaise au sein de l’effectif. Une arrivée saluée par plusieurs observateurs et notamment Christian Karembeu.

Christian Karembeu se satisfait de ce recrutement

Youssef est Jaune et Vert 🇲🇦👊



Bienvenue chez toi ! #OnEstNantes pic.twitter.com/HvFfPwb8TC — FC Nantes (@FCNantes) July 18, 2025

Joueur du FC Nantes dans les années 90, Christian Karembeu est ravi du recrutement de l’ancien joueur de l'Olympiakos. Le champion du monde 1998 s’est exprimé dans le journal Presse-Océan et reste optimiste. « C’est une bonne recrue pour Nantes. C’est clair qu’avec lui, vous pouvez gagner des points. Rien qu’à l’APOEL Nicosie la saison dernière, il a dû ramener douze points. C’est beaucoup. Il peut en faire de même au FCN. Il va pousser les jeunes, les inspirer. Sur le terrain, il va montrer qui il est. Sur les grands matches, on va voir que c’est un grand buteur. Peu importe son temps de jeu, » déclare-t-il. Sous la houlette de Luis Castro, le FC Nantes va pouvoir compter sur un joueur avec une forte expérience européenne qui fait gagner des matchs.