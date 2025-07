Nantes ‍: 8 ME pour une pépite croate, Kita craque

Dans : FCN.

Par Mehdi Lunay

Le FC Nantes est attendu au tournant cet été après une nouvelle saison pénible vécue en Ligue 1. Le secteur offensif doit être amélioré surtout avec les départs déjà enregistrés. Pour ce faire, Waldemar Kita mise gros sur un jeune croate de 24 ans.

Le FC Nantes a un mois devant lui pour reconstruire une équipe compétitive et surtout séduisante. Sauvés de justesse la saison passée, les Canaris ont frustré leurs supporters avec un jeu restrictif et une attaque en berne (14e de Ligue 1 avec 39 buts inscrits). Le mécontentement général a été compris par Waldemar Kita, lequel a écarté Antoine Kombouaré pour Luis Castro. Le Portugais avait enchanté les observateurs sur le banc de Dunkerque avec un jeu collectif abouti. Reste à lui offrir des joueurs techniques et efficaces pour lui permettre de mettre en place son projet.

Nantes pose 8 ME sur un Croate

C'est mal parti au mercato avec les départs de Moses Simon et Douglas Augusto. Cependant, la direction nantaise a déjà des pistes sérieuses à exploiter pour garnir son effectif. Le site Transferfeed révèle la plus chaude. Il s'agit du milieu offensif croate Toni Fruk, 24 ans. Passé par la Fiorentina plus jeune, il s'est relancé à Rijeka lors du dernier exercice. Il a inscrit 11 buts et a délivré 11 passes décisives en championnat pour assurer le titre de champion national à son club. De quoi lui ouvrir les portes de la sélection croate aux côtés des Modric, Perisic et Kramaric. Même s'il n'a joué aucune minute en juin, cette convocation confirme tout son potentiel.

🚨 Nantes offers eight million euros for Toni Fruk as Rijeka's president Damir Mišković secures full rights from Fiorentina.https://t.co/4lVaYrbg4Y#ZajednosmoRijeka #1hnl #Ligue1 #Vatreni — TransferFeed (@transferfeedcom) July 12, 2025

Le FC Nantes est bien décidé à devancer la concurrence européenne pour Toni Fruk. Les Canaris veulent débourser 8 millions d'euros pour s'offrir ses services dès cet été. Rijeka espère cependant obtenir 10 millions d'euros pour sa jeune pépite. A voir ce que décideront les recruteurs nantais qui devront agir vite puisque Fruk possède une belle cote en Italie. Si Nantes cède aux exigences du club croate, le milieu offensif deviendrait le transfert sortant le plus cher de l'histoire de Rijeka devant Andrej Kramaric qui avait été vendu 9 millions d'euros à Leicester il y a tout juste 10 ans.