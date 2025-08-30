Nantes ‍: 30 ME jetés à la poubelle, le coup de folie expliqué

Dans : FCN.

Par Mehdi Lunay

Nantes continue de susciter toutes les convoitises pour Matthis Abline. Le jeune attaquant n'est pas certain à 100% de rester à l'issue du mercato. Sa vente aurait pu survenir en Angleterre mais les Canaris n'ont pas diminué leurs objectifs financiers.

Si Lyon va céder Georges Mikautadze dans la dernière ligne droite du mercato, un club français plus modeste résiste pour son buteur. Il s'agit du FC Nantes, attaqué depuis plusieurs semaines pour Matthis Abline. L'attaquant de 22 ans a été successivement dans le viseur de Marseille, du Paris FC et de Rennes en France. Les formations étrangères ne sont pas insensibles non plus à son talent et à ses statistiques personnelles (11 buts toutes compétitions confondues la saison dernière). Mal classé en Premier League, Wolverhampton veut recruter Abline dans les derniers jours du mercato estival.

Nantes rejette une offre à 30 ME pour Abline

Selon les informations de L'Equipe, les Wolves ont offert 30 millions d'euros pour l'international Espoirs français ce jeudi. Une offre alléchante alors que les Canaris souffrent de l'absence de droits TV comme toutes les équipes de Ligue 1. Cependant, la direction nantaise a vite rejeté la proposition anglaise. Comme annoncé plus tôt dans le mercato, Nantes ne laissera pas partir Abline pour moins de 40 millions d'euros.

Le FC Nantes a refusé une offre de 30M (hors bonus) de Wolverhampton pour Matthis Abline.



Nantes a aussi refusé toute vente de Louis Leroux à Monaco, revenu à la charge et qui était disposé à payer 20M€.



Outre la gourmandise financière, la stratégie du FCN se base sur les ambitions sportives de son nouvel entraîneur Luis Castro. En effet, en étant aussi exigeante, la direction nantaise espère conserver Matthis Abline pour la saison et ainsi assurer son maintien en Ligue 1. De quoi mettre une petite pression au jeune buteur de 22 ans, lequel n'a pas été très performant depuis la reprise. S'il se rate dans les 9 prochains mois et Nantes avec, Waldemar Kita aura bien du mal à digérer son refus pour les 30 millions d'euros de Wolverhampton.