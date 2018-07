Mercato : Nantes grille l'ASSE en beauté pour Waris !

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1, ASSE.

Cela fait désormais plusieurs semaines que le possible prêt de Majeed Waris à l’AS Saint-Etienne est évoqué. Jean-Louis Gasset ayant exigé la signature de deux joueurs offensifs supplémentaires après l’arrivée de Wahbi Khazri, les Verts s’activent pour boucler les arrivées de l’attaquant du FC Porto, en plus de celle de Rémy Cabella. Mais ce dossier est complexe, malgré le fait que Sergio Conceiçao ait écarté de son groupe l’ex-attaquant du FC Lorient. Et cela pour plusieurs raisons…

Et la raison la plus évidente, c’est que Majeed Waris est convoité. Si peu de pistes ont filtré jusqu’à l’heure concernant l’attaquant de 26 ans, il semblerait que le Ghanéen ait quelques courtisans en Ligue 1. A tel point que selon Record, il pourrait rapidement s’engager dans un autre club que l’AS Saint-Etienne puisque le FC Nantes serait proche de rafler la mise pour le natif de Tamale. Selon la publication portugaise, l’opération devrait se conclure sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le montant de celle-ci n’est en revanche pas précisé. Si tout cela se confirme, c’est en tout cas un beau coup que réaliserait Nantes, au nez et à la barbe de Saint-Etienne.