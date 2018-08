Mercato : Matt Miazga au FC Nantes, c'est fait !

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1, SMC.

Ouest-France annonce ce jeudi soir que le FC Nantes et Chelsea ont signé un accord pour le prêt d'un an avec option d'achat du défenseur américain d'origine polonaise, Matt Miazga. Alors qu'en début de semaine ce dernier semblait d'accord pour rejoindre Caen, Waldemar Kita a réussi à convaincre Chelsea que le prêt à Nantes était un meilleur choix dans l'intérêt des Blues et de celui qui avait eu un contact très musclé avec Olivier Giroud lors d'un France-USA amical juste avant le Mondial en Russie.

Agé de 23 ans, Matt Miazga avait été prêté ces deux dernières saisons au club néerlandais du Vitesse Arnhem. Selon le quotidien régional, le prochain joueur qui sera annoncé par le FC Nantes devrait être l’attaquant ghanéen de Porto, Majeed Waris, lequel a passé sa visite médicale ce jeudi en Loire-Atlantique.