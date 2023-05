Les Nantais refusent de refuser la prime de maintien

Dans : FC Nantes.

Relégable depuis sa défaite à Brest mercredi, le FC Nantes est en grande difficulté sportive. Pour relancer son équipe, Waldemar Kita a promis une prime en cas de maintien. Celle-ci fait débat dans l'opinion mais pas dans le vestiaire nantais.

50 000 euros pour se préserver du désastre, tel est le pari pris par Waldemar Kita. Le président du FC Nantes veut à tout prix éviter une relégation de son club en Ligue 2. Alors que ses hommes sont dans le dur avec 10 matchs sans victoire et deux claques subies contre Toulouse et Brest, il a décidé de prendre les choses en main. Les mots forts d'Antoine Kombouaré ne passent plus ? Les joueurs sont fébriles ? Kita a trouvé la solution : la prime financière. Le président nantais a promis 50 000 euros à ses joueurs en cas de maintien en Ligue 1. Une initiative classique en France mais qui fait débat chez les supporters et les observateurs.

Moutoussamy veut le maintien et sa prime

En effet, on estime cette initiative indécente. Pour la plupart, il est anormal de devoir plus payer les joueurs alors qu'ils devraient rectifier la situation d'eux-mêmes, sans la moindre prime. Rappelons qu'en 2021 déjà, Waldemar Kita leur avait donné une prime semblable pour se sauver, ce qui avait été fait après les barrages contre Toulouse. Alors, seul l'argent permet de réveiller les hommes d'Antoine Kombouaré ? Non, répond Samuel Moutoussamy. Le milieu nantais est bien décidé à sauver son club, prime ou non. Mais, pas question quand même de cracher sur cet apport financier. Il s'est expliqué devant la presse ce vendredi.

« Avec ou sans prime, on va se bagarrer. On doit tout faire pour maintenir le FC Nantes, pour nous, nos familles, les supporters et les salariés du club. On sait à quel point le poids d’une descente peut-être lourd pour tout le monde. […] Si dans votre métier, vous n’êtes pas bien à un moment donné et que votre responsable, votre chef… vous propose une prime, allez-vous la refuser ? Je ne suis pas sûr. Mais je vous le redis, qu’il y ait une prime ou pas, ça ne change rien à ma détermination de maintenir l’équipe », a t-il confié en conférence de presse. Un discours de compétiteur qu'il devra assumer sur le terrain avec ses équipiers car la place de Nantes en Ligue 1 est inestimable aux yeux de son président et surtout de ses supporters.