Le FC Nantes fête un premier succès cette saison

Dans : FCN.

Par Nathan Hanini

Nantes n’a pas encore connu la victoire cette saison en Ligue 1. Sous la houlette de Luis Castro, les Canaris reçoivent ce samedi à 19 h 00 l’AJ Auxerre. Une bonne nouvelle est tombée pour les supporters avant cette troisième journée de Ligue 1.

Pour la première à la Beaujoire face au Paris Saint-Germain, certains supporters du FC Nantes étaient très remontés. Non pas seulement à cause de la défaite 1-0 des hommes de Luis Castro pour la première de la saison. Mais contre la stricte application de la loi concernant la vente d’alcool. La configuration du Stade de la Beaujoire ne facilite pas les choses. Le stade du club de Loire-Atlantique ne possède que peu de buvettes en son sein par rapport aux autres antres de Ligue 1. En conséquence, à l’extérieur du stade, nombreux sont les commerces ambulants s’installant les jours de matchs. Là où le point blesse, c’est que selon la loi, la vente d’alcool (bière et vin) n’est acceptée que si les commerces ambulants vendent en plus de la restauration. Mais cette semaine à la vue de la caractéristique unique du Stade la Beaujoire, la loi a été assouplie.

La vente d’alcool autorisée

Elle est là, l’information de la semaine : la vente libre de bière est de retour devant la Beaujoire, le football populaire a gagné.



Comme quoi une nouvelle mobilisation des supporters, associations et journalistes aura encore une fois fait céder le système. On est Nantes ! pic.twitter.com/gNfbsWIDj6 — Jules (@Jules_LeNantais) August 26, 2025

Ouest France dévoile donc que ce problème est désormais réglé pour les rencontres à domicile. Le quotidien local évoque une victoire pour les supporters. « Sur les réseaux sociaux, ils ont annoncé ce qui représente pour eux « l’information de la semaine. La vente libre de bière est de retour devant la Beaujoire. Le football populaire a gagné, » écrit Ouest France. Une bonne nouvelle également pour les commerces ambulants qui pourront poursuivre leurs activités du côté de la Beaujoire. Il ne reste plus pour les supporters des Canaris de fêter une victoire au milieu du rectangle vert ce samedi face à l’AJ Auxerre.