Le FC Nantes et Abline sont d'accord

Dans : FCN.

Par Claude Dautel

Tandis que le mercato entre dans ses trois dernières semaines, le dossier Matthis Abline n'avance pas du tout du côté de Nantes. Les deux parties auraient toutefois pris une position commune dans un dossier.

Alors que le Paris FC s'apprête à faire une deuxième et dernière offre au FC Nantes, dépassant les 20ME plus 5ME de bonus proposés vendredi dernier, pour recruter l'attaquant de 22 ans, Matthis Abline pousse de plus en plus pour rester en Ligue 1. En effet, Fabrice Hawkins affirme que Wolverhampton proposait de mettre directement 25 millions d'euros dans la corbeille pour convaincre les Kita de céder leur joueur. Mais tout comme les dirigeants nantais, persuadés qu'un club de Premier League craquera et mettra plus de 40 millions d'euros avant la fin du mercato, Matthis Abline a fermement refusé l'offre du club de Premier League, le natif d'Angers étant déterminé à jouer en Ligue 1 la saison prochaine, ce qui n'est évidemment pas compatible avec les attentes de ses dirigeants.

Nantes et Abline refusent cette offre

🚨Matthis Abline a dit non à Wolverhampton. Le club de PL songeait à proposer 25M€ à la direction nantaise. Une somme jugée insuffisante par le FCN.



🔹L’attaquant privilégie le championnat de France. Le Paris FC est toujours très intéressé par Abline. pic.twitter.com/wLYOgZaPXa — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 10, 2025

Du côté du Paris FC, qui a fait du jeune joueur nantais sa priorité offensive, on espère que Waldemar Kita reviendra à la raison et acceptera la nouvelle offre qui va lui être transmise. Car la famille Arnault a beau être très riche, elle refuse de surpayer les joueurs lors de ce mercato. Et même si Stéphane Gilli souhaite voir Matthis Abline rejoindre son effectif, jamais de la vie les dirigeants parisiens ne pousseront le curseur vers les sommets attendus par Nantes. A moins d'une semaine de la réception du PSG à la Beaujoire, les Canaris s'offrent un premier drama, on pouvait attendre mieux au moment où Luis Castro s'installe sur le banc nantais avec le désir de redonner du plaisir aux supporters.