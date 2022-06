La France fait peur, l’UEFA se méfie de la Beaujoire

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Vainqueur de la Coupe de France, le FC Nantes disputera la Ligue Europa la saison prochaine. Mais les Canaris ne sont pas encore certains de disputer leurs matchs européens à la Beaujoire, dont le dispositif de sécurité n’a pas totalement convaincu l’UEFA.

Privé de coupe d’Europe depuis 18 ans, le FC Nantes disputera la Ligue Europa la saison prochaine. Les Canaris, en tant que vainqueurs de la Coupe de France, ont validé un accès direct à la phase de groupes de la C3. Un grand moment pour le récent neuvième de Ligue 1 et ses fervents supporters, déjà prêts à enflammer les soirées européennes à la Beaujoire. Du moins à condition que l’UEFA leur en donne l’autorisation. Ce n’est pas encore acté si l’on en croit le quotidien régional Ouest-France.

La Beaujoire non homologuée

En effet, l’instance dirigée par Aleksander Ceferin a visité le stade du FC Nantes ces deux derniers jours, et a « a émis des réserves quant au dispositif de sécurité d’accueil et de contrôle du public ». Rien de très inquiétant pour la direction nantaise qui a prévu de réaliser des travaux cet été, avant le prochain passage de l’UEFA. Ces changements votés au conseil métropolitain devraient permettre de dissiper les doutes de l’instance européenne. Mais après les incidents de ces derniers mois, force est de constater que l’UEFA se méfie de la sécurité dans les stades français.

«N’allez pas aux JO à Paris» : des supporters anglais écœurés racontent leur soirée cauchemar au stade de France pic.twitter.com/UfmVfjC2Fw — Le Parisien (@le_Parisien) June 2, 2022

Il faut dire que les débordements ont été nombreux pendant la saison. On a encore récemment assisté à de violentes scènes à Saint-Etienne après le barrage perdu contre l’AJ Auxerre. Mais surtout, l’UEFA reste marquée par les incidents de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. Le gouvernement a beau dénoncer la fraude des supporters anglais au Stade de France, l’instance a quand même demandé une enquête indépendante, en soupçonnant probablement des failles au niveau de l’organisation et de la sécurité. Espérons que Nantes n’en subira pas les conséquences, son stade n'étant pour le moment pas homologué pour la Ligue Europa.