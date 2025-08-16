La Beaujoire sans bière, Nantes est en crise

Dans : FCN.

Par Eric Bethsy

Avant la reprise de la Ligue 1, les supporters du FC Nantes ont pris connaissance d’une nouvelle restriction sur la vente de bière aux abords de la Beaujoire. De quoi provoquer la colère du public nantais.

Ça chauffe déjà au FC Nantes. Impatients de découvrir les Canaris de Luis Castro face au Paris Saint-Germain dimanche soir, les supporters nantais piquent une colère à cause d’une nouvelle mesure. Les autorités locales ont décidé de restreindre la vente de bière aux abords de la Beaujoire. Désormais, seul l’acheteur d’un repas pourra en consommer.

Communiqué du Collectif Supporters Nantais en date du 16/08/2025 pic.twitter.com/4AHy2qX7ru — Collectif Supporters Nantais (@SuppsFcn) August 16, 2025

Une décision inacceptable pour le Collectif Supporters Nantais qui réunit plusieurs associations de fans du FC Nantes. « A la veille de la réception du Paris SG, nous avons appris que les commerçants ambulants présents sur le parvis du stade de la Beaujoire à chaque match n'avaient désormais plus l'autorisation de vendre librement de la bière, s’est étonné le collectif dans un communiqué. Toute consommation doit désormais s'accompagner obligatoirement de l'achat d'un repas. »

« La Beaujoire est un stade à part dans le paysage du football français, et ce à bien des égards. Loin des enceintes modernes et aseptisées, elle possède un charme et une âme auxquels nous sommes profondément attachés, souligne le texte publié. Les commerçants ambulants qui animent le parvis font partie intégrante de son identité. Ils sont, pour de très nombreux supporters nantais, un passage incontournable avant ou après le match, que ce soit pour se restaurer ou simplement partager un verre. Qu'elle soit motivée par des raisons commerciales, légales ou sécuritaires, cette nouvelle règle porte atteinte à la convivialité de notre stade. Et petit à petit, c'est toute cette ambiance unique qui risque de disparaître. »

Les Nantais menacent

« C'est pourquoi, au-delà des éclaircissements publics qui nous semblent indispensables, nous demandons que les commerçants ambulants puissent continuer à exercer librement leur activité, comme ils le font depuis plus de trente ans, sans qu'aucune nouvelle contrainte ne vienne entraver les habitudes des supporters nantais. A défaut, nous saurons exprimer notre opposition, comme nous l'avons toujours fait par le passé », ont menacé les groupes de supporters, prêts à passer à l'action pour retrouver leurs petites habitudes.