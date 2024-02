L1 ‍: Nantes officialise la signature de Nicolas Cozza

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Nantes joue les prolongations et au lendemain de la date limite du mercato hivernal, le club de Loire-Atlantique a officialisé la signature de Nicolas Cozza, prêté par Wolfsburg.

« Le FC Nantes, le VFL Wolfsburg et Nicolas Cozza ont trouvé un accord pour le prêt du défenseur jusqu'à la fin de saison. Bienvenue Nicolas ! Né à Ganges (Hérault) le 8 janvier 1999 (25 ans), Nicolas Cozza est formé au Montpellier HSC et évolue au poste de latéral gauche. International en -18 ans, -19 ans, -20 ans et Espoirs de l'Equipe de France, il signe son premier contrat professionnel en 2017, et restera six saisons au MHSC. En janvier 2023, il rejoint la Bundesliga et le VFL Wolfsburg. A 25 ans, Nicolas Cozza vient renforcer la défense nantaise dans un championnat qu'il connaît bien (99 matches, 5 buts et 5 passes décisives). Il portera le numéro 3 » peut-on lire sur le site officiel de Nantes, qui tient avec l’ancien latéral gauche de Montpellier le successeur de Quentin Merlin, transféré quelques jours plus tôt à l’OM.