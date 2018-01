L1 : Nantes exige l'annulation immédiate du rouge de Diego Carlos

Dans : FC Nantes, Ligue 1, PSG.

Ce que l'on peut clairement appeler l'affaire Tony Chapron continue de faire des vagues, et ce n'est pas la mise à l'écart de l'arbitre jusqu'à nouvel ordre qui va changer les choses. Ayant appris que Tony Chapron allait faire un rapport complémentaire afin d'annuler l'avertissement, et donc l'expulsion, de Diego Carlos, le FC Nantes souhaite que la commission de discipline de la LFP décide dès ce lundi, sans attendre sa prochaine réunion, de ne pas suspendre automatiquement le joueur injustement expulsé.

« Le FC Nantes prend bonne note du communiqué de la Direction Technique de l'Arbitrage concernant le second avertissement infligé par Tony Chapron à Diego Carlos, par lequel il est notamment précisé qu'un rapport complémentaire fait état d'une chute de l'arbitre provoquée involontairement. En conséquence, le FC Nantes a demandé à la Commission de Discipline de la LFP sa tenue exceptionnelle et immédiate, de sorte qu'elle décide de l'annulation du second avertissement de Diego Carlos et que ce dernier puisse ainsi prendre part à la prochaine rencontre de championnat ce mercredi 17 janvier », a indiqué, dans un communiqué le FC Nantes, qui se déplacera à Toulouse dans un match important pour les deux clubs.