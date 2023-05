L1 : Nantes arrache le point de l'espoir à Toulouse

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

35e journée de Ligue 1

Stadium

TFC et Nantes : 0 à 0

Pour des raisons de sécurité c'est avec 90 minutes de retard que le match entre le TFC et Nantes au Stadium, et du côté des Canaris on savait rapidement qu'Auxerre avait perdu à Brest (1-0) et qu'il fallait essayer de prendre au moins un point de ce déplacement pour continuer à croire au maintien. Privée de Mostafa Mohamed, qui a refusé de jouer avec le maillot arc-en-ciel, l'équipe nantaise a souffert pendant 90 minutes, mais a affiché une solidarité totale, ce qui a probablement fait plaisir à Aristouy, lequel a succédé à Kombouaré cette semaine. Pourtant, rien n'a été simple pour Nantes, Toulouse ne faisant aucun cadeau à son adversaire et multipliant les assauts, notamment en seconde période. Mais la défense des visiteurs, et le FCN est reparti avec le point du nul (0-0), revenant ainsi à une longueur de l'AJA avant de recevoir Montpellier le week-end prochain.