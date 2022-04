L1 : Limbombe quitte Nantes « d’un commun accord »

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Renfort le plus coûteux de l'histoire du FC Nantes, Anthony Limbombe quitte les Canaris ce lundi et devient le flop de le plus cher du club de Waldemar Kita.

Lors du mercato estival 2018, le FC Nantes s’était attaché les services d’Anthony Limbombe, le milieu international belge, pour la coquette somme d’un peu plus de 8 millions d’euros. Mais c’est peu dire que le joueur n’a pas donné satisfaction à ses entraîneurs successifs, et ce lundi, deux ans après sa dernière titularisation, Limbombe quitte Nantes « d’un commun accord » avec le club selon le communiqué officiel, qui précise poliment que le joueur arrivé de Bruges « n’aura jamais réussi à s’imposer chez les Jaune et Vert. »