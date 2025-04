Kombouaré dénonce Letexier, Nantes est une victime

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

En lutte pour le maintien, le FC Nantes a forcément été témoin des événements lors du match ASSE-OL. Pour Antoine Kombouaré, François Letexier multiplie les erreurs cette saison, et devrait se reposer un peu. Mais surtout, il estime que Nantes paie au prix fort le dossier Stassin.

Avec seulement trois points d'avance sur le duo composé du Havre et de Saint-Etienne, le FC Nantes est dans une situation fragile à la veille de recevoir le Paris Saint-Germain. Et forcément, le scénario du match ASSE-OL laisse un goût amer dans la bouche de l'entraîneur des Canaris, qui espérait une victoire lyonnaise afin que les Verts restent durablement dans la zone rouge du classement de Ligue 1. Face à la presse, et dans son style habituel, Antoine Kombouaré a dit tout le mal qu'il pensait des décisions arbitrales prises par François Letexier, dressant un portrait peu flatteur de celui qui est considéré comme le meilleur arbitre d'Europe. Et les excuses de ce dernier auprès de Corentin Tolisso n'atténuent pas la colère du technicien nantais.

Kombouaré n'a pas aimé l'arbitrage d'ASSE-OL

Car Antoine Kombouaré n'a pas oublié que François Letextier a déjà pris des décisions très discutables cette saison, évoquant la fameuse expulsion d'Amine Harit lors de OM-PSG, ou le terrible tacle subi par Gigio Donnarumma à Monaco, qui n'a valu qu'un carton jaune à son hauteur, ou bien, en janvier dernier, le coup de coude mis par Alexandre Lacazette à Nathan Zézé, l'attaquant n'étant pas expulsé et marquant ensuite un but. « Dans le match d’hier, j’ai revu un peu certaines situations qu’on a vécues. Mais il n’y a pas de débat, c’est carton rouge pour Stassin et après, il ne peut pas marquer. Et les conséquences sont graves pour Le Havre, pour nous, parce qu’aujourd’hui Saint-Etienne se retrouve avec deux points de plus, alors qu’ils auraient pu se retrouver avec un point ou zéro. On ne saura jamais », a lancé l'entraîneur du FC Nantes, lequel a ensuite donné un conseil à François Letexier.

Du repos conseillé à François Letexier

Suspendu pour avoir vivement critiqué François Letexier en 2022 suite à un match contre Nice, Antoine Kombouaré estime que l'arbitre français devrait lever un peu le pied lorsque les matches s'enchainent entre la Ligue des champions et la Ligue 1, comme cela a été le cas la semaine passée puisque l'arbitre français officiait lors de Real Madrid-Arsenal mercredi, avant d'arbitrer le choc ASSE-OL. « De temps en temps, c’est comme les joueurs, il faut se reposer. Dès fois, on peut être un peu fatigué. Ce n’est pas parce que tu es le meilleur arbitre, soi-disant, que tu dois enchaîner tous les matchs. C’est un homme comme tout le monde. Il y a de la pression, des enjeux terribles. Comme les joueurs, il faut de temps en temps se reposer », a expliqué l'entraîneur du FC Nantes.