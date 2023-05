Kita out ? Nantes appelé à se calmer pour éviter le pire

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Désormais dans la zone rouge de la Ligue 1 depuis sa défaite à Brest, le FC Nantes reçoit Strasbourg, la formation la plus proche des Canaris au classement. En pleine tempête, un consultant appelle au calme du côté de la Beaujoire.

La tension sera grande ce dimanche à la Beaujoire, puisque Nantes reçoit à partir de 15 heures une équipe de Strasbourg classée juste devant la formation d’Antoine Kombouaré. Du côté des autorités, on espère que tout se passera bien, car en une semaine les supporters nantais vivent un vrai cauchemar. Il y a d’abord la gifle prise en finale de la Coupe de France, puis la défaite à Brest qui a poussé le FCN dans la zone de relégation. Pour Alban Lafont et ses coéquipiers, il n’y a plus vraiment d’autre solution que d’essayer de gagner les cinq derniers matchs de la saison et de voir ce que cela donne au classement. S’exprimant dans Ouest France, Edouard Cissé, qui réalise actuellement un documentaire pour Prime Vidéo sur la bataille pour le maintien, espère que les supporters et le club vont faire cause commune jusqu’à la 38e journée. Il sera ensuite temps de régler les comptes.

Nantes est dans un sale état

Dans le quotidien régional, l’ancien milieu de terrain estime qu’effectivement le FC Nantes est probablement l’équipe la moins bien armée pour se maintenir, mais que tout est possible et qu’il ne faut pas tout casser aussi vite. « La dynamique n’est pas nantaise, très clairement. Auxerre s’est réveillé (…) Strasbourg a des résultats en dents de scie. Brest a un calendrier plutôt favorable. Le FC Nantes met les warnings. Psychologiquement, c’est cette équipe qui est la moins bien, à la mauvaise période. Ton maintien se gagne sur des confrontations directes. Je sais qu’à la fin, il y aura plein de griefs, mais ça ne sert à rien de reparler de certaines choses, des Kita etc... Là, c’est l’union sacrée jusqu’à la fin et ensuite, au repas de famille, vous vous expliquerez », explique Edouard Cissé, pas vraiment optimiste pour Nantes.