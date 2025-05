Francis Coquelin scelle son avenir à Nantes

Dans : FCN.

Par Nathan Hanini

Arrivé cet hiver libre pour aider dans la quête du maintien, Francis Coquelin va prolonger son aventure avec le FC Nantes. Selon l’Équipe, l’ancien joueur de Valence allonge son bail d’une année.

Seulement six petites apparitions cette saison pour convaincre les dirigeants nantais de le prolonger. Ce mardi soir, le journal l’Équipe et Ouest France annoncent que Francis Coquelin est désormais lié au FC Nantes jusqu’en 2026. Arrivé cet hiver, le Français a été embêté par les blessures lors de son retour, notamment à l’ischio. Revenu pour les trois derniers matchs de la saison, l’ancien de Valence a aidé ses coéquipiers à se maintenir dans l’élite du football français. Il a notamment inscrit son premier but lors de la dernière journée contre Montpellier (3-0). Après l’option d’achat levée pour Johann Lepenant, le FC Nantes sécurise à nouveau un milieu de terrain pour la saison prochaine.

Un rôle d’expérience pour Coquelin

Lors de son arrivée au FC Nantes cet hiver, Francis Coquelin sort de six mois sans club après la fin de son aventure à Villarreal. Le Français le sait, il amène de l’expérience à un groupe où commence à émerger des jeunes du centre de formation à l’image de Louis Leroux. Dans une interview donnée le mois dernier du côté du journal Nantes Sport, le Français s’est confié sur son rôle au sein de l’effectif. « C’est quelque chose que j’ai toujours aimé. Aider les plus jeunes. Que ce soit dans mes précédents clubs ou aujourd’hui, j’essaie toujours de discuter avec eux. À une époque, c’était plus compliqué de discuter avec les anciens. Je pense que maintenant, ils sont plus abordables. C’est avec plaisir que je leur prodigue des conseils et que je discute avec eux, » explique-t-il. Avec cette prolongation d’un an, Coquelin espère retrouver de la régularité et aider le FC Nantes à se maintenir en Ligue 1.