FCN ‍: Zézé en Arabie Saoudite, le transfert de tous les records

Dans : FCN.

Par Alexis Rose

Pisté par de bons clubs européens durant ce mercato estival, Nathan Zézé a finalement décidé de quitter son club formateur, le FC Nantes, pour signer en Arabie Saoudite dans le cadre d’un transfert record.

Considéré comme l’une des meilleures pépites du centre de formation de Nantes, Nathan Zézé a réalisé une belle première saison pleine chez les pros lors de l’exercice 2024-2025. Mais le défenseur de 20 ans n’ira pas plus loin dans son aventure avec son club formateur, puisque ce lundi, il a officiellement signé à Neom, en Arabie Saoudite. D’après les informations de L’Equipe, le FCN va récupérer une jolie somme dans cette affaire. Puisqu’en plus d’un pourcentage de 20 % sur une éventuelle plus-value à la revente, le club jaune et vert va empocher 20 millions d’euros, hors bonus estimés à 3 ME. Un transfert record pour le FCN, qui n’avait jamais reçu une telle somme d’argent pour l’un de ses joueurs. Cet été, Nantes a donc déjà empoché plus de 40 ME sur le marché des transferts, un autre record à mettre à l’actif des Canaris.

Zézé va toucher un salaire de 5 ME par an

Courtisé par des clubs italiens ou anglais depuis la saison passée, mais également par Villarreal ces derniers jours, Zézé a donc cédé aux sirènes saoudiennes. Il faut dire que l’international espoirs français a signé un contrat de cinq ans, assorti d’un salaire XXL estimé à cinq millions d’euros par an, d’après les informations de Ouest-France. Des émoluments qui ont convaincu Zézé, qui doit rejoindre sa nouvelle équipe du Neom SC au cours des prochaines heures. En stage en Espagne, l’ancien défenseur nantais n’arrivera pas en terres inconnues sachant qu’il sera entraîné par Christophe Galtier et qu’il jouera aux côtés d’anciens de la L1 comme Marcin Bulka ou Alexandre Lacazette.