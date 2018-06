FCN : Une pétition cartonne pour que Kita soit l'entraîneur de Nantes !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Les jours passent et le FC Nantes n'a toujours pas d'entraîneur, la piste Jocelyn Gourvennec ayant capoté la semaine passée. Alors, la nature ayant horreur du vide, des supporters nantais facétieux viennent de lancer une pétition en ligne afin que Waldemar Kita devienne le technicien du club qu'il dirige.

« Depuis onze ans aucun entraîneur n’a véritablement su redorer le blason du FC Nantes et surtout se mettre au niveau du professionnalisme exigeant de son premier représentant, Waldemar Kita. Aujourd’hui, il est temps de combler notre retard en la matière et seul notre président semble désormais être en mesure de remporter ce pari. Un supporter, un président, un entraîneur, votons Waldemar Kita ! », écrit l'auteur de la pétition. Et le succès a été immédiat pour cette idée évidemment destinée à chambrer le président du FC Nantes, puisque ce lundi après-midi plus de 1220 personnes avaient déjà paraphé cette pétition intitulée : « Pour que Waldemar Kita enfile le survêt et nous montre ses talents d'entraîneur ! »