FCN : Une expulsion méritée ? Ranieri livre son verdict...

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Claudio Ranieri (entraîneur du FC Nantes après la victoire 1-0 contre Angers) : « J’ai touché le quatrième arbitre. Je suis désolé, je m’en excuse. Mon expulsion est méritée… La première mi-temps était bonne, on a bien joué au ballon. On a marqué et on s’est créé beaucoup d’actions. En seconde période, c’était plus compliqué, notamment à dix contre onze. On a souffert mais nos supporters nous ont poussés. Nakoulma ? Il a un problème au tendon mais veut revenir en force et faire une bonne deuxième partie de saison. Cinquième, c’est bien, mais le championnat est encore long. On doit se battre et continuer ainsi. J’ai un groupe qui se bat l’un pour l’autre. Mais mes joueurs doivent encore s’améliorer et je suis là pour ça. Nous n’avons pas pris de but, donc je suis le plus content du monde (rires) ».