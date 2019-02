FCN : Un siècle plus tard, Vahid Halilhodzic retrouve le sourire

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Coupe de France.

Vahid Halilhodzic, entraîneur du FC Nantes, après la victoire contre Bordeaux (1-0) : « On n'a pas gagné depuis un siècle ! Ça fait plaisir ! Cette victoire est méritée. On est tous contents. On a produit du contenu. Mais, aujourd'hui, le plus important était de gagner. Je reste un peu inquiet sur l'efficacité. On manque encore trop ce dernier geste dans les trente derniers mètres. Il manque cette lucidité, cette adresse... On se précipite un peu. L'équipe reste toujours bien organisée, en bloc. Tout le monde était concerné par le replacement. Après, il manque un peu de soutien quand on monte. On a retrouvé l'esprit collectif de l'équipe. Ça ressemble à un nouveau départ. Je suis content pour Nicolas Pallois. Il a vécu des moments difficiles. C'est bien pour lui, pour l'équipe. Le score n'est pas flatteur, mais la victoire est là. Ça nous soulage et ça nous donne envie de continuer comme ça. On a aussi cette Coupe de France qui est un challenge intéressant ».