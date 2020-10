FCN : Sébastien Corchia signe à Nantes

Dans : FC Nantes.

Le FC Nantes a annoncé ce mercredi soir la signature de Sébastien Corchia qui était libre depuis la résiliation de son contrat avec Séville.

« Le FC Nantes et Sébastien Corchia ont trouvé un accord pour un contrat de 3 saisons. Le latéral droit arrive libre, après avoir résilié d'un commun accord son contrat avec le FC Séville. C'est un joueur bien connu du championnat de France qui rejoint aujourd'hui le FC Nantes. Après être passé par Le Mans, Sochaux, Lille - où il évolua sous les ordres de Patrick Collot - ou encore le FC Séville, Sébastien Corchia rejoint la Maison Jaune pour les trois prochaines saisons. Solide latéral droit, Sébastien Corchia est aussi un joueur offensif puisqu'il compte 15 buts en 336 matches, toutes compétitions confondues. Le nouveau numéro 24 des Jaune et Vert a connu toutes les sélections de jeunes avec l’Équipe de France et compte même une sélection avec les A. Le FC Nantes souhaite la bienvenue à Sébastien Corchia et lui souhaite le meilleur, sous le maillot nantais ! », annonce le FC Nantes.