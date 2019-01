FCN : « Sala serait fier de nous », Coach Vahid craque

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Vahid Halilhodzic, entraineur de Nantes, après le match nul face à Saint-Etienne (1-1) et l’hommage rendu à Emiliano Sala : « C’est la soirée la plus difficile de toute ma vie sportive. J’ai connu des choses très graves, la guerre et tout ça, je pense que j’ai les épaules assez larges pour mener ce club vers d’autres exploits, mais là c’est encore frais, c’est difficile. Je veux féliciter mes joueurs pour un match héroïque et merci beaucoup aux supporters. L’unité était bouleversante. Je suis très fier d’eux tous. Le garçon qui était avec nous il y a quelques jours, il serait fier de nous... Cette histoire va rester gravée dans ma mémoire toute ma vie, je suis vraiment touché. C’était comme un fils sportif, j’ai eu une relation particulière avec lui, j’ai beaucoup de regrets. Quand il est parti, ces derniers mots ont été qu’il regrettait de devoir partir et donc arrêter de travailler avec moi, et le lendemain il s’est passé cette chose terrible ».