FCN : Sala fait craquer l'Angleterre, une pluie d'or annoncée à Nantes !

Auteur d'une très bonne première partie de saison du côté du FC Nantes, Emiliano Sala affole plusieurs clubs de Premier League en vue du prochain mercato hivernal.

Même si Nantes n'a plus joué en championnat depuis sa belle victoire contre l'Olympique de Marseille le 5 décembre dernier (3-2), Emiliano Sala reste encore et toujours parmi les meilleurs buteurs européens, aux côtés de Kylian Mbappé, avec ses 12 buts en 15 matchs. Un ratio qui continue d'impressionner à travers l'Europe, et notamment en Angleterre. Alors que sa situation contractuelle est plutôt favorable à un transfert hivernal, sachant qu'il n'a pas prolongé son contrat qui court jusqu'en 2020, l'attaquant argentin est pisté par plusieurs clubs de Premier League.

D'après les informations du Daily Mail, Cardiff a déjà effectué une offre pour le buteur de 28 ans, évalué à 25 millions d'euros. Mais Fulham n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier, et envisage d'effectuer un raid de dernière minute. Ce soudain intérêt du club de Craven Cottage pour Sala n'est pas étonnant car l'entraîneur Claudio Ranieri connaît bien l'avant-centre pour l'avoir dirigé au FCN la saison dernière. Mais pas sûr que ce challenge de rejoindre le dernier de PL enchante vraiment Sala, alors que des formations comme Burnley, Leicester, Everton ou West Ham s'intéressent aussi à lui. Quoi qu'il en soit, l'hiver sera donc chaud pour Sala à Nantes.