FCN : Pour Sala, Balbir réclame le maintien de Nantes

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Les journées de Ligue 1 passent et le FC Nantes ne parvient pas à écarter définitivement la menace d’une relégation.

Certes, les Canaris possèdent sept points d’avance sur le barragiste Dijon. Mais leur série de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues n’incite pas à l’optimisme. C’est aussi le sentiment du journaliste Denis Balbir, qui sent les Nantais toujours affectés par le décès de leur ancien attaquant Emiliano Sala.

« Pour être très franc, le FC Nantes est une équipe qui suscite en moi beaucoup de tristesse, a confié le chroniqueur de But. Même si on n’en parle pas tous les jours, je pense que, de l’extérieur, on est tous encore marqué par la tragique disparition d’Emiliano Sala. Quand on regarde Nantes jouer, on ne peut s’empêcher d’avoir de la compassion pour eux, de leur souhaiter que la saison se termine le moins mal possible et qu’ils restent parmi l’élite… »

Les Canaris souffrent toujours

« Personnellement, je n’arrive plus à voir Nantes, son public, son stade de la même manière qu’avant. On sent dans les discours, dans les regards, dans les attitudes toute la souffrance qu’ils portent, a-t-il ajouté. On a vraiment hâte pour eux que la saison se termine… Je pense que c’est aussi le cas pour tout le monde au FC Nantes. » Malheureusement pour les Nantais, les réceptions à venir de l’Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain ne sont pas l’idéal pour se rassurer.