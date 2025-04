FCN ‍: Pierre Sage barré, Kombouaré marque son territoire

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Bien parti pour décrocher le maintien en Ligue 1, Antoine Kombouaré se verrait bien rester à Nantes la saison prochaine. L’entraîneur des Canaris a affiché ses intentions quelques jours après l’apparition de la rumeur Pierre Sage.

Pour le FC Nantes, la venue du Paris Saint-Germain ressemblait à un match bonus. Les Canaris n’avaient sans doute pas prévu d’accrocher le Paris Saint-Germain (1-1) mardi. Le point obtenu a donc changé la donne dans la course au maintien en Ligue 1. A quatre journées de la fin, l’équipe entraînée par Antoine Kombouaré compte quatre points d’avance sur le barragiste Le Havre. Le tout avec un calendrier a priori plus abordable que ses concurrents. Mais ne comptez pas sur le Kanak pour s’enflammer trop tôt.

Kombouaré veut honorer son contrat

Idem en ce qui concerne son avenir puisque le coach sous contrat jusqu’en 2026, désireux de rester la saison prochaine, évite de se projeter aussi loin. « Si je me vois rester en cas de maintien en Ligue 1 ? Je ne pense pas à l’après, moi, a répondu Antoine Kombouaré avant d’affronter Toulouse dimanche après-midi. Pour l’instant, je suis focus sur le présent : le maintien. L'avenir… J'ai toujours été comme ça, moi. J'ai toujours appris que ce qui va se passer après, je ne le sais pas. Et je l'ai vécu ici. »

Pierre Sage bientôt entraîneur du FC Nantes ? https://t.co/LwHToauoWa — Foot01.com (@Foot01_com) April 20, 2025

« Je pense avant tout à Toulouse, il faut battre Toulouse, a-t-il souligné. Je ne me pose pas ce genre de question, moi. J’ai un contrat et, bien sûr que j’ai envie de rester, mais d’abord, faisons le boulot. Chaque chose en son temps. » Au moins, le FC Nantes est fixé sur les intentions de son entraîneur. L’ancien coach du Paris Saint-Germain ne compte pas partir de lui-même. Et tant pis ses dirigeants préparent déjà sa succession. La semaine dernière, le nom de Pierre Sage est effectivement apparu.