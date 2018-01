FCN : Nantes tremble, Brighton craque pour Sala au mercato

Dans : FC Nantes, Mercato, Premier League.

Principale force offensive du FC Nantes, Emiliano Sala a récemment trouvé un accord avec son club pour une prolongation de contrat annoncée comme signée, mais qui n’a toujours pas été officialisée. Le meilleur buteur des Canaris a en effet de quoi réfléchir de son côté, puisqu’un club anglais effectue un énorme forcing pour le faire signer en ce mois de janvier. En effet, L’Equipe annonce que Brighton est prêt à effectuer une offre supérieure à 10 ME pour recruter l’avant-centre précédemment à Bordeaux. Avec le salaire qui va avec pour le joueur.

Le club de Premier League ne devrait toutefois pas récupérer l’Argentin, qui sait qu’il possède une place de titulaire au chaud avec Claudio Ranieri, et se dit qu’avec un bon contrat et une saison à plus de 10 buts qui se profile, il a les moyens, à 27 ans, de repousser à plus tard un exil anglais. C’est ce qu’aurait confié Sala à ses dirigeants, expliquant que malgré le forcing de Brighton, il était bien décidé à rester à Nantes. Tout le monde préférera attendre l’officialisation de sa prolongation de contrat pour en être sur tout de même.