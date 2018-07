FCN : Nantes s'attaque à un dossier très risqué au mercato

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Suite au départ de Yacine Bammou pour le Stade Malherbe de Caen, les dirigeants du FC Nantes s’activent pour recruter un joueur dans le secteur offensif. Mais qu’on se le dise, les rumeurs ne sont pas nombreuses du côté de la Beaujoire ces derniers jours. Néanmoins, une piste assez inattendue a récemment été révélée par Goal. Selon le média, Waldemar Kita a rencontré l’international marocain Adel Taarabt, dont le contrat avec le Benfica Lisbonne expire en 2020.

Une rencontre informelle s’est tenue en début de semaine entre le président nantais et l’entourage du joueur, dont l’irrégularité et le comportement ont fait beaucoup parler ces dernières années. Ses frasques du côté des Queens Park Rangers ont notamment marqué les esprits. Mais le garçon semble s’être assagi et le FC Nantes pourrait prendre le risque, comme l’OGC Nice l’avait fait avec Hatem Ben Arfa il y a quelques années. Assurément, c’est de ce genre de joueur dont l’équipe de Loire-Atlantique a besoin pour enflammer ses nombreux supporters, lesquels seront sans doute favorables à ce transfert. Car si le pari est gagnant, alors Nantes en sortira forcément grandi…