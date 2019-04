FCN : Nantes s'amuse, Vahid Halilhodzic sourit enfin

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Le FC Nantes a malheureusement vécu une saison qui restera dans son histoire, le dramatique accident d'Emiliano Sala marquant à tout jamais les Canaris. Mais, après avoir traversé une longue période de spleen, Vahid Halilhodzic et ses joueurs ont retrouvé des couleurs. Et depuis quelques matches, Nantes enchaîne les résultats très positifs, au point de ne plus vraiment regarder le classement, alors qu'il y a encore un mois le maintien était la seule préoccupation de Nicolas Pallois et ses coéquipiers.

Après la probante victoire du FC Nantes au Vélodrome face à l'OM, Vahid Halilhodzic admettait que les sourires étaient revenus au sein de son vestiaire. « On s’est amusés contre Marseille, on s’est amusés contre Paris, contre Lyon et contre Amiens ! Pour moi amusement (sic) c’est quand on marque, qu’on gagne. Se faire plaisir c’est gagner, tout le reste c’est pas plaisir, a confié, en marge de la victoire de Nantes au Vélodrome, Vahid Halilhodzic, qui admet qu'il a été très difficile de se remettre du drame de janvier dernier. La mort de Sala nous a complètement mis derrière. Il y a eu ensuite un deuxième départ, plus difficile encore. On a vécu en janvier un moment très délicat, très difficile, et toute l’équipe est tombée dans la morosité. On a perdu de nombreux matchs 1-0 mais on a continué à travailler ! »