FCN : Nantes reçoit une offre de 10 ME pour son meilleur joueur !

Auteur d'une belle saison dernière sous le maillot du FC Nantes, Abdoulaye Touré pourrait poursuivre sa carrière en Premier League.

Si le club jaune et vert a réalisé une saison 2017-2018 mitigée, avec une neuvième place finale en Ligue 1 sous les ordres de Claudio Ranieri, Abdoulaye Touré, lui, a accompli un exercice plein chez les Canaris. Avec 36 matchs au compteur, le joueur de 24 ans a marqué un but et délivré une passe décisive tout en se montrant impérial au poste de sentinelle. Pas étonnant donc de voir qu'il a tapé dans l'oeil de plusieurs clubs européens. Selon L'Equipe, le milieu défensif nantais est effectivement suivi de très près par Burnley.

Pour son meilleur joueur de la saison passée, Waldemar Kita s'apprête à recevoir une première offre d'au moins 10 millions d'euros. Un joli pactole pour l'ancien international français U20, qui s'est vu proposer un contrat de cinq saisons chez le septième du championnat anglais. Si la direction du FCN a engagé des discussions avec Burnley, Nantes pourrait profiter de la présence d'autres clubs de Premier League et du Séville FC dans le dossier pour faire monter les enchères pour vendre au mieux un élément sous contrat jusqu'en 2022 et formé à la Jonelière.