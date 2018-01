FCN : Nantes met fin à une série incroyable pour Ranieri

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Claudio Ranieri, entraineur de Nantes, après la victoire 0-3 à Guingamp : « Au mois de janvier on a perdu trois matches à la maison, c'était incroyable pour nous, qui sommes une bonne équipe qui travaille bien. Ce (samedi) soir, on a fait un bon match. Lors de la première mi-temps, nous avons contrôlé le match. La deuxième, on a poussé un peu plus. On a fait de bonnes triangulations, on a cherché et trouvé les buts.

Je ne peux pas dire qu'on a mal joué contre Paris SG (0-1) Bordeaux (0-1) ou Auxerre (3-4), mais nous avions perdu un peu de concentration, un peu d'attention, et ce soir les joueurs étaient très attentifs. C'est une grande satisfaction, tout le monde a bien travaillé contre Guingamp qui a de bons joueurs, qui joue entre les lignes, qui est costaud, et va très vite vers l'avant »