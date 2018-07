FCN : Miguel Cardoso proche de faire exploser le vestiaire de Nantes !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Arrivé cet été pour remplacer Claudio Ranieri, Miguel Cardoso a rapidement fait comprendre aux joueurs du FC Nantes qu'il n'avait pas rejoint les Canaris pour prendre du bon temps. Car depuis que le technicien portugais a posé ses valises à la Jonelière, la rigueur est de mise, Miguel Cardoso a mis un gros tour de vis et changé bien des habitudes. Au point même d'avoir déjà mis dans le rouge plusieurs joueurs, dont certains veulent déjà partir de toute urgence, ne supportant plus les méthodes trop musclés du nouveau coach.

Ce lundi, Presse Océan évoque cette énorme pression qui monte au sein du FC Nantes alors que la compétition n'a même pas commencé. « Selon nos informations, Ciprian Tatarusanu, le portier roumain, en dehors de la barrière de la langue, n’aime pas César Gomes, l’entraîneur des… gardiens. Ne le trouvant pas sympa et, plus grave, semblant remettre en cause ses compétences. Autant dire que le divorce est bel et bien consommé. Le cas Pallois, courtisé par Séville, est également symptomatique d’une ambiance tendue. À bientôt 31 ans, l’ex-Bordelais, professionnel dans le comportement, n’a pas envie notamment de se « prendre le chou » avec des règles de vie trop strictes (...) La rigidité du Professeur Cardoso, qui veut tout contrôler (récupération, tenues vestimentaires, entretien avec les médias…) et désirait ardemment disputer un second match lors du dernier jour de stage en Haute-Savoie après avoir affronté le matin même l’US Terre-Sainte (!), commence à en agacer plus d’un. Emiliano Sala fait partie du lot », précise le quotidien régional, qui réclame un peu de souplesse à Miguel Cardoso. Waldemar Kita doit déjà se poser des questions, et ce n'était pas vraiment prévu au programme.