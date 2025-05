FCN ‍: Luis Castro veut aller à Nantes, il fait craquer Dunkerque

Dans : FCN.

Par Alexis Rose

À la recherche d’un nouvel entraîneur pour prendre la succession d’Antoine Kombouaré, le FC Nantes continue de faire le forcing pour recruter Luis Castro, le coach de Dunkerque.

Alors que Pierre Sage semble bien parti pour rejoindre le banc de Lens, le FC Nantes continue d’avancer sur le dossier de son prochain entraîneur. En quête d’un renouveau après une nouvelle saison difficile sous les ordres d’Antoine Kombouaré, qui a été remercié la semaine dernière, le club jaune et vert veut repartir sur un nouveau projet, basé sur un style de jeu à la nantaise et sur les jeunes du centre de formation. Pour mener à bien cette nouvelle politique, Waldemar Kita a décidé de prendre son temps pour choisir le bon entraîneur. Et cette semaine, le dossier de l’entraîneur s’est clairement accéléré du côté des Canaris. Si le président nantais a rencontré un coach dont le nom n’a pas filtré, alors que les noms de Sage ou Vitor Bruno ont circulé, la priorité est bel et bien Luis Castro. En début de semaine, l’actuel entraîneur de Dunkerque a même rencontré Kita à Paris avec un match à la clé puisque les deux parties tirent maintenant dans le même sens.

Dunkerque lâche déjà 1 ME pour Castro

Nantes discute toujours avec Dunkerque pour Luis Castro. Les négociations sont tombées de 2 à 1 million d'euros d'indemnités pour racheter les 2 ans de contrat du coach portugais. Elles sont toujours en cours @lequipe #FCNanteshttps://t.co/HQQkU82wj0 — Flavien Trésarrieu (@ftresarrieu) May 29, 2025

En effet, selon les informations de L’Equipe, « la volonté de Castro est d'entraîner les Canaris » et Kita a envie de donner les clés de son équipe à l'entraîneur portugais. Mais alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2027 à Dunkerque, où il a réalisé des miracles cette saison avec une demi-finale de Coupe de France contre le PSG (2-4) et une élimination en barrage d'accession face à Metz (0-1), Castro ne sera pas libéré gratuitement par l’USLD. À la base, le club de L2 réclamait 2 millions d’euros pour lâcher son coach. Mais désormais, et sachant que Castro veut vraiment rejoindre le FCN, « le club nordiste aurait établi ses exigences à 1 million d'euros ». Ce qui reste un « obstacle important » pour Nantes, qui vient déjà de sortir un gros chèque pour licencier Kombouaré. Malgré tout, le FCN va continuer de discuter avec Dunkerque pour trouver un terrain d’entente, qui pourrait vite avoir lieu sachant que les deux clubs ont de bons rapports.