FCN : Le successeur de Sala débarque de Slovénie

Disparu tragiquement il y a plus d’une semaine désormais, Emiliano Sala avait été transféré à Cardiff juste avant cette catastrophe.

Même si c’est bien évidement totalement anecdotique comparé au drame qu’il s’est produit au-dessus de la Manche, le FC Nantes s’est mis à travailler sur son remplacement au poste de numéro 9. Les derniers résultats ont mis en éveil les dirigeants sur la venue d’un attaquant de pointe, et cela devrait déboucher sur la signature d’Andrés Vombergar.

Ce buteur argentin brille actuellement dans le championnat de Slovénie, avec 11 buts en 17 matchs sous le maillot de l’Olimpija Ljubljana. A 24 ans, son parcours atypique lui vaut même une double nationalité argentine et slovène, et son arrivée permettrait aussi de compenser un départ étonnant, puisque Newcastle fait le forcing pour récupérer Anthony Limbombe, qui n’est autre que le joueur le plus cher jamais acheté par le FC Nantes. Et c’était seulement l’été dernier.