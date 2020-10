FCN : Le PSG sans Neymar, Gourcuff refuse de mentir

Dans : FC Nantes.

Le confinement va débuter dans quelques heures, mais la Ligue 1 continue pour le moment. Ce week-end, après les Coupes d’Europe, le championnat reprendra ses droits avec une nouvelle occasion pour le PSG d’assommer ses concurrents, ou du moins ses poursuivants.

Malgré son mauvais début de saison, le Paris SG est déjà repassé en tête, et peut profiter du choc entre Lille et Lyon pour faire la différence. Il faudra pour cela s’imposer à Nantes, face à une équipe en difficulté. Toutefois, les Canaris ont au moins une bonne nouvelle à enregistrer, l’absence de Neymar, touché aux adducteurs à Istanbul ce mercredi, sur blessure. Christian Gourcuff ne saute pas au plafond, mais l’entraineur nantais a le mérite de reconnaitre que c’est un problème en moins pour son équipe.

« Ce serait prétentieux de dire qu'on n'est pas content que Neymar soit absent sur le terrain, c'est un danger supplémentaire. Mais ils ont tellement de joueurs de qualité que ce n'est pas un handicap majeur pour eux », a prévenu l’ancien coach de Lorient, bien conscient que le PSG n’a pas besoin de Neymar pour s’imposer en Ligue 1.

Interrogé à nouveau sur le Brésilien, et notamment les plaintes des joueurs parisiens d’un « traitement de faveur » à leur encontre en Ligue 1, Gourcuff a reconnu que Neymar et ses coéquipiers prendraient forcément toujours plus de coups qu’une formation qui passe son temps à défendre. « Quand une équipe est techniquement supérieure, beaucoup d'adversaires cherchent l'intimidation physique et met des coups. Alors l'équipe s'en plaint. On ne va pas jouer avec l'objectif de mettre des coups. On respecte cet adversaire. Après, que Neymar ait un comportement qui énerve, c'est possible. Mais cela ne justifie pas l'intimidation physique », a souligné un Christian Gourcuff qui ne souhaite pas aller sur ce terrain-là.