FCN : La nouvelle ère avec des anciens, Nantes lance son mercato

Dans : FC Nantes, Mercato.

Alors que le marché des transferts vient d’ouvrir ses portes, le contexte est loin d’être idéal pour le FC Nantes.

Cette fois, on ne parle plus des tensions aperçues entre le président Waldemar Kita et le coach Vahid Halilhodzic. La situation est beaucoup plus inconfortable puisque le club devrait bientôt passer sous pavillon britannique. En effet, l’Anglais Benjamin Leigh Hunt s’apprête à racheter la Maison Jaune. Autant dire que beaucoup de changements sont à prévoir dans les mois à venir. Mais cela n’empêche pas les Canaris d’avancer sur ses dossiers prioritaires au mercato.

Avec le directeur général Franck Kita et Halilhodzic à la baguette, Nantes serait bien parti pour boucler les retours de deux milieux formés au club, annonce Ouest-France. Il s’agit d’abord de l’international algérien Sofiane Hanni (28 ans, Spartak Moscou), qui n’avait pas vraiment eu sa chance chez les pros. Et d’Adrien Trebel (28 ans, Anderlecht), dont la carrière a décollé en Belgique. A noter que Nantes tente simplement d’obtenir leur prêt sans option d’achat.