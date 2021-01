Domenech : Pierre Ménès scandalisé par L'Equipe

Dans : FC Nantes.

Mercredi soir, Raymond Domenech a dirigé son premier match sur le banc du FC Nantes à l’occasion du derby contre le Stade Rennais (0-0).

Pour son premier match avec les Canaris, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France a décroché un point précieux qui doit permettre à Nantes de prendre confiance et de s’enhardir dans les semaines à venir. Surtout, ce match nul va certainement être bénéfique à Raymond Domenech, au cœur de toutes les attentions depuis près de deux semaines et qui a notamment été la cible de critiques de la part de plusieurs consultants de La Chaîne L’Equipe. Cela a de quoi surprendre dans la mesure où l’ex-patron des Bleus a officié sur la chaîne durant plusieurs années. Une attitude qui n’a pas manqué de choquer Pierre Ménès.

« Juste une remarque au passage pour dire combien j’ai été scandalisé des nombreuses attaques personnelles - voire des sarcasmes, venant même de la chaîne pour laquelle il a travaillé - dont il a fait l’objet depuis l’annonce de son arrivée à Nantes. Je rappelle à toutes fins utiles que Raymond Domenech n’a tué personne. Très franchement, cela me dégoûte et rien que pour ça, j’ai envie qu’il réussisse » a lâché sur son blog Pierre Ménès, très étonné de voir Raymond Domenech être critiqué avec autant de virulence de la part de ses anciens collègues. De son côté, nul doute que le mari d’Estelle Denis a tourné la page et est pleinement concentré sur sa nouvelle mission au FC Nantes. Avec un enchaînement de matchs à gérer puisque dès samedi, les Canaris auront un déplacement périlleux à gérer sur la pelouse de Montpellier avant d’accueillir le RC Lens une semaine plus tard. A noter par ailleurs que lors de L'Equipe d'Estelle, les critiques des consultants et journalistes sont nettement moins véhémentes que lors de L'Equipe du Soir. Comme quoi.