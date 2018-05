FCN : Kita veut Djorkaeff, et c'est non négociable !

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Il y a quelques jours, le FC Nantes officialisait le départ de Claudio Ranieri, un an seulement après l’arrivée de l’Italien en Loire-Atlantique. Et pour l’heure, l’identité de son successeur n’a pas été dévoilée. Deux noms reviennent avec insistance : Jocelyn Gourvennec et Gerard Lopez, entraîneur de la réserve du FC Barcelone. Si Waldemar Kita n’a pas encore tranché ce dossier chaud, il a en revanche une conviction : Youri Djorkaeff doit signer au FC Nantes dans un rôle de directeur sportif ou de manager au sens large. Dans les colonnes du quotidien Ouest-France, le président nantais a affirmé son désir de travailler avec l’ancien attaquant des Bleus.

« On a un projet très important dans les cinq ans à venir. En matière de communication et de marketing, nous devons aller chercher une vision internationale. Youri Djorkaeff la possède. Il a joué dans plusieurs pays, il connaît le foot et il est apprécié. Quand on regarde la puissance du PSG, sans s’y comparer, on a besoin d’une personne pour nous aider à exporter notre image, que ce soit pour parler à un nouveau sponsor maillot ou à un partenaire pour nos actions. Il peut aider à discuter avec l’entraîneur. Quand on a des messages à passer, c’est plus facile de le faire entre deux anciens joueurs qui se comprennent » a expliqué Waldemar Kita, qui œuvre donc pour boucler cette arrivée avant d’acter sa décision concernant le futur entraîneur. Autant dire que le boss du FC Nantes n’a pas le temps de s’ennuyer malgré la fin du championnat.