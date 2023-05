FCN : Kita sort le chéquier pour aller chercher le maintien

Dans : FC Nantes.

Par Alexis Rose

Alors que le FC Nantes est relégable et s’apprête à jouer sa survie en Ligue 1 lors des cinq dernières journées de championnat, Waldemar Kita a décidé de sortir la carotte de la prime de maintien pour motiver ses joueurs.

La fête est finie à Nantes. Après avoir vécu une année au paradis, entre la victoire en Coupe de France il y a un an et le joli parcours en Europa League, le club jaune et vert est brutalement retombé sur terre. Lourdement défait contre Toulouse en finale de la Coupe au Stade de France le week-end dernier (1-5), le FCN a fini de s’enfoncer dans la crise en perdant face à Brest mercredi (0-2). Une nouvelle défaite qui plonge Nantes dans la zone rouge avec 32 points, soit autant que Strasbourg (16e), un de moins qu’Auxerre (15e) et à trois longueurs de Brest (14e). Incapable de gagner le moindre match de championnat depuis début février, quand Nantes se préparait à affronter la Juventus en Coupe d’Europe, le FCN va devoir remporter trois matchs sur les cinq dernières journées pour se maintenir à coup sûr.

Une mission qui semble compliquée vu l’état physique et mental des joueurs d’Antoine Kombouaré. Mais face à Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Lille et Angers, les Canaris peuvent le faire, surtout que leurs rivaux ont des calendriers plus difficiles qu’eux. Mais histoire de remobiliser tout le monde alors qu’il y a le feu au lac, Waldemar Kita a décidé de sortir sa carte maîtresse pour motiver ses troupes. En effet, selon L’Equipe, le président nantais a décidé d’acter « le principe d'une cagnotte mise en place dans l'optique du maintien, pour motiver un peu plus des éléments ». Déjà sous la menace de la « clause Ligue 2 », qui permettrait au FCN de mettre tous ses joueurs avec un salaire de 15 000 euros par mois en cas de descente, les joueurs n’auront plus l’excuse du coach en cas d’échec.

Kombouaré maintenu jusqu’en fin de saison

La plupart des joueurs du FC Nantes verront leur salaire descendre à 15.000€ mensuels en cas de relégation en Ligue 2.



Pour motiver encore plus ses joueurs, Kita a également mis en place une prime de maintien. 💰



(@lequipe) pic.twitter.com/sKCKajFt6x — Actu Foot (@ActuFoot_) May 4, 2023

En grand danger après les mauvais résultats de son équipe, Antoine Kombouaré restera normalement en place jusqu’à la fin de la saison, la direction estimant qu’il est maintenant « trop tard pour actionner le levier de l'entraîneur ». Une mission commando comme dernier baroud d’honneur pour Kombouaré, qui quittera le banc de son club formateur à l’issue de son contrat en fin de saison. Après avoir maintenu le club en 2021 dans un barrage morbide contre Toulouse et offert un premier trophée aux Nantais depuis plus de 20 ans, l’ancien défenseur veut éviter d’être l’acteur majeur de la troisième relégation de Nantes après celles de 2007 et 2009.

Pour cela, le Kanak comptera sur le réveil de ses cadres, comme Alban Lafont, auteur d’énormes boulettes ces derniers jours, ou Ludovic Blas, sanctionné par son entraîneur à Brest pour un retard avant la finale. Les Nantais devront vite se remettre la tête dans le droit chemin puisqu’un rendez-vous plus qu’important arrive dès dimanche avec la réception de Strasbourg à La Beaujoire. Un match que les Canaris devront gagner ou ne pas perdre pour continuer à croire au maintien en L1… et viser la prime qui va avec.