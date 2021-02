FCN : Kita n'embauche pas la clown Landreau

Dans : FC Nantes.

Il y a quelques jours, une rumeur faisait état d’un intérêt de Mickaël Landreau pour le rachat du FC Nantes auprès de Waldemar Kita.

En général, quand une potentielle vente de club sort dans la presse avant d’être officialisée, ce n’est jamais bon signe. Les supporters de l’OM savent ce qu’il en est, avec les bruits de couloir autour de l’Arabie Saoudite… Au FC Nantes, la rumeur Landreau a fait couler beaucoup d’encre en début de semaine. Mais alors qu’il est poussé dehors par les supporters nantais, le président Kita n’envisage pas de vendre à l’ancien gardien légendaire du club jaune et vert.

« Aujourd'hui, les sponsors me téléphonent et me demandent si je compte vendre le club à M. Landreau. M. Landreau est venu il y a cinq ans ici. Pour prendre un poste de direction. ''Vous, vous restez à la maison, votre fils dehors, je vire tout le monde de la Jonelière, tout le centre de formation, je vais mettre mes copains, vous me donnez carte blanche, ou plutôt une carte bleue, et je vais gérer le club''. J'ai répondu : ''M. Landreau, quelle est votre expérience de la vie ?''. Il me répond qu'il ne veut pas être entraîneur, etc. Trois mois après il est entraîneur de Lorient (en 2017). Le plus gros budget de la Ligue 2. Et il n'est pas monté deux ans de suite (7e, 6e). Alors c'est bien de donner des leçons à tout le monde, mais ce n'est pas sérieux. Et je suis heureux que vous me confirmiez ça. Prêt à lui vendre le club ? Non, je ne dis pas que je vendrais. Un club ça ne se vend pas comme ça. Mais je dis simplement que des gens veulent occuper des postes à un certain niveau alors qu'ils n'ont même pas prouvé à un niveau plus bas qu'ils l'avaient, ce niveau ! Landreau ? À Nantes, au club, il est détesté. En 2004, il a foutu un bordel énorme, il a mis des mecs de côté, il a semé la zizanie partout où il est passé ! Pour vous, il va calmer le peuple, pas de problème, mais il faut un projet derrière. Vous pouvez lui dire, je ne suis pas convaincu que les gens vont suivre », a balancé, sur L’Equipe, Kita, qui pense que son club vaut toujours 100 millions d’euros, comme il y a deux ans quand le FCN avait failli finir aux mains d'investisseurs américains...