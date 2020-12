FCN : Kita fait fort, le futur coach désigné... par Gourcuff ?

Dans : FC Nantes.

Mardi après-midi, le FC Nantes confirmait via un communiqué officiel le départ de Christian Gourcuff, remercié en raison des mauvais résultats de l’équipe.

Démis de ses fonctions, l’ex-coach des Canaris a cependant toujours un rôle crucial à jouer pour l’avenir du FC Nantes. Et pour cause, Waldemar Kita a confié dans une interview lunaire accordée à L’Equipe que Christian Gourcuff allait être consulté au sujet du choix du futur entraîneur. Une situation très étonnante, qui s’explique par l’admiration du président nantais à l’égard du technicien français de 65 ans. Une admiration et un respect qui ne l’ont pas empêché de le virer après la gifle infligée par Strasbourg dimanche après-midi à La Beaujoire (0-4).

« Je n'avais pas l'intention de m'en séparer. J'ai eu du mal à décider car j'aime l'homme, je continue à dire que c'est un mec respectueux, un super entraîneur, très intéressant sur le plan intellectuel et du football, et je veux lui tirer un grand coup de chapeau. Mais je peux vous dire que je vais même demander à Gourcuff pour avoir son avis ». En attendant la nomination du futur entraîneur, Patrick Collot assurera l’intérim. Mais l’ancien adjoint de Gourcuff n’est pas une solution à long terme. « Si j'avais eu un plan B, j'aurais pris ce plan B, il a fallu décider dans l'urgence, c'était la meilleure solution. Le problème de Patrick Collot c'est qu'il n'est pas diplômé, donc on a un mois pour trouver un entraîneur, sinon c'est 25 000 euros d'amende par match. Et le prête-nom ce n'est pas une solution : le prête-nom doit, je le rappelle, parler à la presse, être sur le banc de touche, etc ». Autant dire pour Waldemar Kita, il faudra décider rapidement. Et pour cela, il pourra compter sur les conseils… de Christian Gourcuff.