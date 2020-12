Officiel : Nantes confirme le départ de Christian Gourcuff

Dans : FC Nantes.

Comme indiqué ce mardi matin, Christian Gourcuff n’est plus l’entraîneur du FC Nantes. A travers un bref communiqué, le club de Loire-Atlantique a confirmé l’information, précisant que Patrick Collot allait assurer l’intérim. « Le FC Nantes et Christian Gourcuff ont décidé de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce mardi 8 décembre 2020. Arrivé le 8 août 2019, à quelques jours du début de la saison 2019-2020, Christian Gourcuff aura apporté sa vision du football et toute son expérience au groupe professionnel durant son passage sur les bords de l’Erdre. Le FC Nantes tient sincèrement à remercier le technicien breton pour son professionnalisme et lui souhaite le meilleur pour la suite. Dès aujourd’hui, l'effectif professionnel sera sous les ordres de Patrick Collot qui assurera l’intérim. Il sera assisté dans cette mission par les membres de l'actuel staff technique » explique le FC Nantes dans un communiqué officiel publié sur le site du club.