FCN : Kita dit stop, le FC Nantes n'est plus à vendre !

Durant de nombreuses semaines, le rachat du FC Nantes par le fonds d’investissement anglais LFE Football Group Limited était dans les tuyaux. Mais dans un communiqué de presse publié ce mardi et relayé par Ouest-France, le club de Loire-Atlantique a expliqué que le fonds d’investissement de Benjamin Leigh Hunt ne présentait pas les garanties nécessaires exigées par la DNCG. Le FC Nantes va donc rester pendant quelques mois encore au minimum, aux mains de Waldemar Kita.

« Waldemar Kita, constate que le fonds d’investissement anglais LFE Football Group Limited qui s’était spontanément présenté comme candidat au rachat du club ne présente pas le minimum de garanties bancaires exigées par les instances du football professionnel (DNCG) pour poursuivre une discussion. En conséquence, Waldemar Kita, conscient des enjeux ne peut pas poursuivre des discussions avec ce fonds qui est dans l'incapacité de produire un dossier complet à la DNCG. Waldemar Kita réaffirme son attachement au FC Nantes, à ses joueurs, à ses salariés et à ses supporters et ne laissera jamais l’avenir du club dans les mains de candidats qui n’assument pas leurs responsabilités et dont le sérieux et la crédibilité ne sont pas garantis » est-il expliqué.